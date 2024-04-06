Регламент по обратному инжинирингу для нефтегазового оборудования утвердят в России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования прошел в Кронштадте 5 апреля. Участники обсудили обеспечение непрерывной деятельности производств нефтегазового и нефтехимического комплекса России, импортозамещение оборудования для ТЭК, разработку оборудования для производства сжиженного природного газа и оборудования для бурения и добычи на шельфе, сообщает правительство РФ.

"В ближайшее время необходимо утвердить отраслевой регламент по обратному инжинирингу. Он специально донастроен для проектов ТЭК. Отмечу, что практически все компании ТЭК уже включились в работу по формированию единых отраслевых стандартов на оборудование. Все это в конечном счете будет способствовать повышению техсуверенитета нефтегазовой отрасли нашей страны", – подчеркнул вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что снижение импортозависимости имеет огромное значение для решения задачи по достижению технологического суверенитета России.

"Эта стратегически значимая для нашей экономики тема находится на постоянном контроле правительства и требует слаженных действий от всех участников процесса – отраслевых компаний, научного сообщества, экспертов. Командная работа уже позволила прийти к практическим результатам", – отметил он.

С нефтегазовыми компаниями верифицирована тепловая карта технологических дефицитов оборудования. Также подготовлена концепция развития и совместного использования технологических полигонов для испытания оборудования и апробирования технологий для нефтегазового комплекса, одной из целей которой является взаимное признание потребителями оборудования и технологий результатов испытаний.