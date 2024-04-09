В Тюменской области создан межведомственный оперштаб ликвидации ЧС
Межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС создан в Тюменской области на основании постановления № 36 от 8 апреля 2024 года "О введении режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области". Документ подписал глава региона Александр Моор.
В задачи оперштаба входит: организация мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации и проведение работ по ликвидации ЧС; непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС.
Главам муниципалитетов региона рекомендовано: привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства муниципальных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС; принять мер по обеспечению безопасности людей в период прохождения паводка; подготовить развертывание временных пунктов для размещения населения и сельскохозяйственных животных.
Управлению МВД России по Тюменской области рекомендовано принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Тюменской области.
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