В Тюменской области создан межведомственный оперштаб ликвидации ЧС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС создан в Тюменской области на основании постановления № 36 от 8 апреля 2024 года "О введении режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области". Документ подписал глава региона Александр Моор.

В задачи оперштаба входит: организация мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации и проведение работ по ликвидации ЧС; непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС.

Главам муниципалитетов региона рекомендовано: привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства муниципальных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС; принять мер по обеспечению безопасности людей в период прохождения паводка; подготовить развертывание временных пунктов для размещения населения и сельскохозяйственных животных.

Управлению МВД России по Тюменской области рекомендовано принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Тюменской области.

Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.