Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил Владимиру Путину о мерах по подготовке к паводку

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил gрезиденту России Владимиру Путину о мерах по подготовке к паводку.

"На текущий момент ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Тем не менее, исходя из опыта половодий 2016 и особенно 2017 годов, мы готовимся к максимальному прогнозному уровню, который до нас доведен. Более того, мы для себя сделали расчет: плюс два метра, чтобы понимать примерную зону затопления и объем необходимых мероприятий, которые нужно будет провести", – сообщил глава региона президенту России.

"Мы практически все домовладения, которые подвержены зоне затопления, ногами прошли, всех людей проинформировали о возможном риске, раздали памятки. Мы понимаем, сколько людей, сколько детей, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, маломобильных. Соответственно, все маломобильные, которые являются таковыми по состоянию здоровья, вывезены (их немного, пять человек) в медицинские учреждения. Одиноко проживающие пенсионеры, из тех, кого мы видим, переехали к своим родственникам либо детям. Сейчас особое внимание уделяем семьям с детьми, особенно тем семьям, которые у нас находятся на контроле как проблемные. Поэтому ведем с ними работу и перевезем их в ПВР", – отметил губернатор.

В муниципалитетах Тюменской области развернуты пункты временного размещения, напоминает информационный центр регионального правительства.

Жильцам домов, которые подвержены риску подтопления, оказывается помощь в вывозе ценного имущества. Во всех населенных пунктах организованы склады под охраной полиции. При необходимости для вывоза имущества выделяется транспорт, помощь оказывают волонтеры.

В регионе действует единый номер горячей лини – 122 и система оповещения через СМС-сообщения.

Александр Моор отметил, что в зону предполагаемого подтопления попадают 51 населенный пункт, более 1,8 тыс. жилых домов. В Тюменской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения. Пик паводка ожидается с 23 по 25 апреля.

Во всех населенных пунктах Тюменской области, где возможно подтопление, идет работа по увеличению уровня гребня дамб на 1–1,5 м.

"Там, где видим узкие места, делаем дополнительные земляные насыпи из суглинка либо из мешков с песком", – сообщил Губернатор.

Для обеспечения функционирования федеральной автодороги Р402, которая проходит по территории Абатского района, доставлены 4 километра водоналивных дамб. Они уже отправлены в Абатское.

Органы внутренних дел усилили группировку в Ялуторовске и Ишиме. Поэтому сохранность имущества, которое останется в зоне подтопления, будет обеспечена, подчеркнул Губернатор.