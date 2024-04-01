В Юргинском районе под посевную кампанию аграрии отвели 32,5 тысячи гектаров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 тыс. га составит общая площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в Юргинском районе. Под пшеницу из этого объема аграрии отвели 17 тыс. га, а под картофель – 281 га, сообщил глава района Виктор Васильев.

"Решены вопросы переоснащения машинно-тракторного парка, накоплен необходимый объем горюче-смазочных материалов. Также ведется закуп минеральных удобрений, организована работа по подготовке кондиционного семенного фонда", - рассказал он.

Кроме того, перед главами сельских поселений обозначена задача по подготовке к паводку. По словам Виктора Васильева, меры носят превентивный характер, так как в целом район не подвержен затоплениям. Проходящие по населенным пунктам реки маловодные и угрозы не представляют.