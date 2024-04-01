Губернатор Тюменской области проверил готовность ПВР в Казанском районе

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Готовность пункта временного размещения губернатор Тюменской области Александр Моор проверил в с. Ильинка Казанского района. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Сюда на время переедут жители двух улиц в селе Казанском, которые попадают в зону возможного подтопления. Руководитель пункта Галина Анатольевна Пиджакова сама живет на одной из этих улиц. Получается, все соседи будут рядом и в безопасном месте", - подчеркнул Александр Моор.

Он отметил, что в ПВР оборудованы спальные места, организовано питание и даже культурная программа для постояльцев.