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Губернатор Тюменской области проверил готовность ПВР в Казанском районе

Губернатор, 16:10 14 апреля 2024

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Готовность пункта временного размещения губернатор Тюменской области Александр Моор проверил в с. Ильинка Казанского района. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Сюда на время переедут жители двух улиц в селе Казанском, которые попадают в зону возможного подтопления. Руководитель пункта Галина Анатольевна Пиджакова сама живет на одной из этих улиц. Получается, все соседи будут рядом и в безопасном месте", - подчеркнул Александр Моор.

Он отметил, что в ПВР оборудованы спальные места, организовано питание и даже культурная программа для постояльцев.

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# Александр Моор , Казанский район , паводок

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