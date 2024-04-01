В Тюмени ликвидировали пожар в частном доме

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Возгорание частного жилого дома произошло на ул. 9 января, 16 в Тюмени 16 апреля. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь уже перекинулся на кровлю соседнего жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Пожарные смогли остановить распространение огня на соседние дома, горение было остановлено. В настоящее время пожар ликвидирован на площади около 150 кв.м. В тушении участвовали девять единиц техники и 30 человек личного состава. Сведений о погибших и пострадавших нет.