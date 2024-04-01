Центр финансовых услуг Тюменской области вошел в сервис лучших российских практик

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Центр финансовых услуг Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области признан одной из лучших практик Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он представлен на сервисе "Смартека".

На базе данного центра специалисты создали единую площадку финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области.

"С течением времени "Центр финансовых услуг" стал не только надежным источником информации о доступных финансовых инструментах, но и мощным инструментом для развития бизнеса в регионе. Рад, что наш центр признан одним из лучших практик в сфере финансовой поддержки бизнеса по регионам", - рассказал гендиректор регионального фонда финансирования предпринимательства Алексей Мартын.

Центр финансовых услуг — одно окно, в котором можно узнать все о мерах государственной финансовой поддержки бизнеса, льготных условиях кредитования, лизинга, получения поручительств, гарантий и других финансовых услуг ведущих финансовых организаций и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса Тюменской области.

По итогам 2023 года центр оказал 535 услуг, помог предпринимателям привлечь финансирование в 40 проектов на сумму 241 млн рублей.

Подобрать программу финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области поможет Телеграм-бот.

Анжела Лебедева