Более десятка памятников архитектуры планируют отреставрировать в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. В Тюмени стартуют мероприятия ко Дню исторического и культурного наследия, в том числе XIII городской краеведческий конкурс "Памятники Тюмени".

Мы собрали информацию об объектах историко-культурного наследия на территории областного центра, в отношении которых в ближайшем будущем запланирована реставрация.

Дом Ядрышникова

ул. Челюскинцев, 8

Построено: конец XIX века

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Одно из наиболее крупных старых жилых зданий Тюмени. Выстроено на обширной усадьбе, принадлежавшей купцу Петру Григорьевичу Ядрышникову. Кроме дома, здесь также находился завод по производству пива, фруктовых и минеральных вод. В 1908 году владельцем усадьбы стал Григорий Петрович Ядрышников.

Часть помещений дома сдавали в аренду. В 1906–1907 годах здесь находилась типография и контора газеты "Сибирский листок", в 1914 году — пароходная контора Богословского горнозаводского общества. В 1970-1980-е годы в здании располагался облздравотдел. Планировка дома существенно изменена позднейшими ремонтами. В наши дни здесь располагался областной департамент здравоохранения.

Проектная документация на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ была согласована еще в 2014 году. В октябре 2023 года памятник перешел в частную собственность физического лица. Новый владелец получил задание на корректировку ранее разработанной проектной документации, сообщили ИА "Тюменская линия" в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области (далее в тексте — комитет).

Назначение здания после реставрации — офисные помещения.

Гостиница Лошкомоева

ул. Володарского, 24

Построено: 1910 год

Известна в прошлом как "Коммерческий меблированный дом Лошкомоева Ф. П.". Выстроено рядом с деревянной двухэтажной гостиницей, также принадлежавшей Лошкомоевым (не сохранилась). Это здание — пример небольшого, но респектабельного сооружения, сочетает в себе традиции архитектуры предшествующего времени с чертами позднего рационалистического модерна. Из плана 1928 года известно, что на первом этаже располагались буфет и кухня, на втором этаже были гостиничные номера.

Сейчас здание — в муниципальной собственности. Там располагаются Тюменское агентство креативных индустрий и Музей тюменских историй. В ноябре 2023 года комитетом согласована проектная документация на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ. Источник финансирования — бюджетные средства. В планах — реставрация фасадов и восстановление сохранившегося лепного декора интерьеров.

Назначение здания после реставрации — общественное креативное пространство.

Общий срок проведения работ — до конца 2027 года.

Дом Н. Л. Панкратьева

ул. Республики, 29

Построено: 1907 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Характерный для Тюмени образец респектабельного дома. Выстроен в стиле неоренессанс. Заказчик — Николай Лаврентьевич Панкратьев, крестьянин Московской губернии. Панкратьев вел торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жил сам Панкратьев с семейством.

В наши дни до последнего времени на первом этаже здания располагался магазин, второй этаж занимала общественная организация "Общество русской культуры". Затем дом выставили на продажу. Приобретен в частную собственность, реставрацией займется редевелоперская компания "Колесник". Идет разработка проектной документации, работы на объекте планируют начать летом 2024 года.

Назначение здания после реставрации — предприятия общественного питания. Вероятнее всего, это будут ресторан и винный бар.

Дом мещанина Нечаева

ул. Ленина, 45

Построено: 1896 год

| Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области

Одноэтажный деревянный дом на кирпичном цоколе. Дом отличают высокие, удлиненных пропорций окна. В южной угловой части дома прежде размещалось парадное крыльцо, утрачено. Дом принадлежал семье ялуторовских мещан, виноторговцев Нечаевых. Иван Павлович Нечаев был доверенным торгового дома наследников А. Ф. Поклевского-Козелла, открывал ренский погреб (торговля алкоголем навынос) с питейным заведением. Его супруга Елизавета Семёновна в документах также значилась как виноторговец, была членом попечительного совета женской прогимназии.

В сентябре 2023 года комитетом согласована проектная документация. Работы по сохранению объекта уже ведутся. Источник финансирования работ — частные средства.

Назначение здания после реставрации — кафе. Ориентировочный срок окончания работ — февраль 2029 года.

Дом Плотниковых

ул. Госпаровская, 29

Построено: конец XIX — начало XX века

| Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области

Дом принадлежал купеческой семье Плотниковых, которые владели судостроительным заводом, рядом фабрик и пристаней в Тюмени. Михаил Данилович Плотников (1826–1910) — основатель фирмы "Буксирно-пассажирское и лёгкопассажирское пароходство по рекам Западной Сибири", на 1893 год — владелец восьми пароходов, владелец сетевязальной фабрики в Тюмени, совладелец "Товарищества-пароходства по рекам Западной Сибири", построил первую в Сибири консервную фабрику в 1898 году.

Комитетом выдано разрешение на разработку проектной документации сроком действия до марта 2026. Источник финансирования — частные средства.

Дом П. А. Андреева

ул. Герцена, 76

Построено: конец XIX века

| Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области

Возведен в конце XIX века по заказу тюменского купца первой гильдии, владельца суконной фабрики Прохора Алексеевича Андреева. Жил в нем со своей семьей. На первом этаже была лавка. В годы Первой мировой войны — Андреевское отделение Тюменского госпиталя для раненых воинов. В советские годы — управление профтехобразования.

Находится в муниципальной собственности, сейчас здание занимает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Комитетом выдано разрешение на разработку проектной документации до конца 2024 года. Источник финансирования — бюджетные средства.

Дом С. Г. Селиверстова — Л. Х. Брандта

ул. Комсомольская, 6

Построено: 1905 год

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

В книге "Юркин кондуит" находим двух людей, чьи имена совпадают с указанными в наименовании памятника фамилиями и инициалами.

Один из них — Степан Григорьевич Селиверстов, на конец XIX века — купец второй гильдии, торговал гастрономическими товарами, был одним из директоров "Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли". Долгое время участвовал в решении городских вопросов — был гласным городской думы с 1885-го по 1898 год.

Другой — Лейба Хаймович Брандт, до 1894 года — мещанин, затем причисленный в купечество. Торговал готовыми платьями в Тюмени и Тобольске, а также швейными и вязальными машинами, галантерейными товарами.

В наши дни здесь располагался Тюменский областной центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В 2023 году здание на торгах приобрело юридическое лицо, однако здание остается региональной собственностью до выполнения условий договора купли-продажи. Готовится проектная документация на проведении реставрации. Источник финансирования — частные средства.

Жилой дом

ул. Ленина, 47

Построено: 1914 год

| Фото: группа Музей воспоминаний Мы жили ВКонтакте | Фото: группа Музей воспоминаний Мы жили ВКонтакте

Двухэтажный кирпичный оштукатуренный дом-особняк. Выстроен по проекту архитектора Константина Чакина. Владелец дома до революции — Янкель Шайчик, торговавший меховыми и шубными изделиями, валенками и другой зимней обувью.

В начале 1920-х годов в доме открылась повивально-фельдшерская школа. В годы Великой Отечественной войны при школе работали краткосрочные курсы Красного креста. В 1954 году здесь открыли медицинское училище.

Сейчас памятник архитектуры находится в собственности юридического лица. Разработанная проектная документация находится на согласовании в комитете. Источник финансирования — частные средства.

Городская хирургическая больница

ул. Даудельная, 1, к. 9

Построено: 1915–1917 годы

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом была выстроена на деньги городского головы, купца Андрея Текутьева. Предположительно, проект разработал городской архитектор Константин Чакин. Впоследствии в здании также размещались медучреждения.

Здание ждет полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Его приспособят под предприятие общественного питания. Срок выполнения работ истекает в 2027 году.

Ночлежный дом

ул. Даудельная, 1, корпус 11

Построен: 1903 год

Из проекта реставрации памятника архитектуры | Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области Из проекта реставрации памятника архитектуры | Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области

Возведен вблизи городской больницы на средства действительного статского советника Николая Давыдовского. В советские годы здание переоборудовали в приемный покой третьей городской больницы.

Сейчас памятник архитектуры находится в частной собственности юридического лица. Проектная документация на проведение реставрации согласована.

Здание приспособят под предприятие общественного питания. Источник финансирования работ — частные средства. Срок выполнения работ истекает в 2027 году.

Пакгауз

ул. Причальная, 3 стр. 5

Построено: конец XIX века

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Пакгаузы в районе Масловского взвоза — закрытые складские помещения особого типа, служившие для хранения грузов, — часть пристанционного комплекса "Пристань "Тура", который сложился в последней четверти XIX века в связи со строительством железной дороги Екатеринбург — Тюмень.

Подготовку проектной документации рассчитывали завершить в 2023 году. После реставрации в здании планируют открыть ресторан и выставочное пространство. Источник финансирования — частные средства.

Здание железнодорожной станции "Пристань Тура"

ул. Пристанская, 13

Построено: 1885 год

| Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет историко-культурного наследия Тюменской области

Здание станции как памятник истории связано с кратковременным пребыванием здесь в 1899 году по дороге в Тобольск Дмитрия Менделеева.

Памятник архитектуры находится в частной собственности юридического лица. Разрешение на разработку проектной документации было выдано на срок до 31 марта 2024 года, однако, как сообщили в комитете, на сегодняшний день проектная документация на согласование в комитет не поступала.

Это неполный перечень зданий в Тюмени, в отношении которых были запланированы реставрационные работы. Остается неясной судьба ряда памятников, на которые комитет выдал разрешение на подготовку проектной документации, однако вовремя, как и в случае со станцией "Пристань Тура", на согласование в комитет документы так и не поступили. Это памятник регионального значения "Жилой дом" по адресу ул. Хохрякова, 24 и "Жилой дом" по адресу ул. Володарского, 27. Первый объект был передан в аренду юридическому лицу в 2022 году, срок действия разрешения на разработку проектной документации завершился в сентябре 2023 года. Второй объект передали юридическому лицу также в 2022 году, документацию должны были разработать к декабрю 2023 года. Не начались реставрационные работы на объекте "Дом жилой" из состава усадьбы по адресу ул. Сакко, 15. Проектная документация на проведение работ была согласована еще в августе 2022 года. Памятник архитектуры находится в муниципальной собственности, в 2019 году объект передан в аренду юридическому лицу.

При подготовке материала использованы сведения из справочника "Архитектурное наследие Тюменской области" Елены Козловой-Афанасьевой.

Влада Нерадовская