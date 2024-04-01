Более десятка памятников архитектуры планируют отреставрировать в Тюмени
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. В Тюмени стартуют мероприятия ко Дню исторического и культурного наследия, в том числе XIII городской краеведческий конкурс "Памятники Тюмени".
Мы собрали информацию об объектах историко-культурного наследия на территории областного центра, в отношении которых в ближайшем будущем запланирована реставрация.
Дом Ядрышникова
ул. Челюскинцев, 8
Построено: конец XIX века
Одно из наиболее крупных старых жилых зданий Тюмени. Выстроено на обширной усадьбе, принадлежавшей купцу Петру Григорьевичу Ядрышникову. Кроме дома, здесь также находился завод по производству пива, фруктовых и минеральных вод. В 1908 году владельцем усадьбы стал Григорий Петрович Ядрышников.
Часть помещений дома сдавали в аренду. В 1906–1907 годах здесь находилась типография и контора газеты "Сибирский листок", в 1914 году — пароходная контора Богословского горнозаводского общества. В 1970-1980-е годы в здании располагался облздравотдел. Планировка дома существенно изменена позднейшими ремонтами. В наши дни здесь располагался областной департамент здравоохранения.
Проектная документация на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ была согласована еще в 2014 году. В октябре 2023 года памятник перешел в частную собственность физического лица. Новый владелец получил задание на корректировку ранее разработанной проектной документации, сообщили ИА "Тюменская линия" в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области (далее в тексте — комитет).
Назначение здания после реставрации — офисные помещения.
Гостиница Лошкомоева
ул. Володарского, 24
Построено: 1910 год
Известна в прошлом как "Коммерческий меблированный дом Лошкомоева Ф. П.". Выстроено рядом с деревянной двухэтажной гостиницей, также принадлежавшей Лошкомоевым (не сохранилась). Это здание — пример небольшого, но респектабельного сооружения, сочетает в себе традиции архитектуры предшествующего времени с чертами позднего рационалистического модерна. Из плана 1928 года известно, что на первом этаже располагались буфет и кухня, на втором этаже были гостиничные номера.
Сейчас здание — в муниципальной собственности. Там располагаются Тюменское агентство креативных индустрий и Музей тюменских историй. В ноябре 2023 года комитетом согласована проектная документация на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ. Источник финансирования — бюджетные средства. В планах — реставрация фасадов и восстановление сохранившегося лепного декора интерьеров.
Назначение здания после реставрации — общественное креативное пространство.
Общий срок проведения работ — до конца 2027 года.
Дом Н. Л. Панкратьева
ул. Республики, 29
Построено: 1907 год
Характерный для Тюмени образец респектабельного дома. Выстроен в стиле неоренессанс. Заказчик — Николай Лаврентьевич Панкратьев, крестьянин Московской губернии. Панкратьев вел торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жил сам Панкратьев с семейством.
В наши дни до последнего времени на первом этаже здания располагался магазин, второй этаж занимала общественная организация "Общество русской культуры". Затем дом выставили на продажу. Приобретен в частную собственность, реставрацией займется редевелоперская компания "Колесник". Идет разработка проектной документации, работы на объекте планируют начать летом 2024 года.
Назначение здания после реставрации — предприятия общественного питания. Вероятнее всего, это будут ресторан и винный бар.
Дом мещанина Нечаева
ул. Ленина, 45
Построено: 1896 год
Одноэтажный деревянный дом на кирпичном цоколе. Дом отличают высокие, удлиненных пропорций окна. В южной угловой части дома прежде размещалось парадное крыльцо, утрачено. Дом принадлежал семье ялуторовских мещан, виноторговцев Нечаевых. Иван Павлович Нечаев был доверенным торгового дома наследников А. Ф. Поклевского-Козелла, открывал ренский погреб (торговля алкоголем навынос) с питейным заведением. Его супруга Елизавета Семёновна в документах также значилась как виноторговец, была членом попечительного совета женской прогимназии.
В сентябре 2023 года комитетом согласована проектная документация. Работы по сохранению объекта уже ведутся. Источник финансирования работ — частные средства.
Назначение здания после реставрации — кафе. Ориентировочный срок окончания работ — февраль 2029 года.
Дом Плотниковых
ул. Госпаровская, 29
Построено: конец XIX — начало XX века
Дом принадлежал купеческой семье Плотниковых, которые владели судостроительным заводом, рядом фабрик и пристаней в Тюмени. Михаил Данилович Плотников (1826–1910) — основатель фирмы "Буксирно-пассажирское и лёгкопассажирское пароходство по рекам Западной Сибири", на 1893 год — владелец восьми пароходов, владелец сетевязальной фабрики в Тюмени, совладелец "Товарищества-пароходства по рекам Западной Сибири", построил первую в Сибири консервную фабрику в 1898 году.
Комитетом выдано разрешение на разработку проектной документации сроком действия до марта 2026. Источник финансирования — частные средства.
Дом П. А. Андреева
ул. Герцена, 76
Построено: конец XIX века
Возведен в конце XIX века по заказу тюменского купца первой гильдии, владельца суконной фабрики Прохора Алексеевича Андреева. Жил в нем со своей семьей. На первом этаже была лавка. В годы Первой мировой войны — Андреевское отделение Тюменского госпиталя для раненых воинов. В советские годы — управление профтехобразования.
Находится в муниципальной собственности, сейчас здание занимает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Комитетом выдано разрешение на разработку проектной документации до конца 2024 года. Источник финансирования — бюджетные средства.
Дом С. Г. Селиверстова — Л. Х. Брандта
ул. Комсомольская, 6
Построено: 1905 год
В книге "Юркин кондуит" находим двух людей, чьи имена совпадают с указанными в наименовании памятника фамилиями и инициалами.
Один из них — Степан Григорьевич Селиверстов, на конец XIX века — купец второй гильдии, торговал гастрономическими товарами, был одним из директоров "Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли". Долгое время участвовал в решении городских вопросов — был гласным городской думы с 1885-го по 1898 год.
Другой — Лейба Хаймович Брандт, до 1894 года — мещанин, затем причисленный в купечество. Торговал готовыми платьями в Тюмени и Тобольске, а также швейными и вязальными машинами, галантерейными товарами.
В наши дни здесь располагался Тюменский областной центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В 2023 году здание на торгах приобрело юридическое лицо, однако здание остается региональной собственностью до выполнения условий договора купли-продажи. Готовится проектная документация на проведении реставрации. Источник финансирования — частные средства.
Жилой дом
ул. Ленина, 47
Построено: 1914 год
Двухэтажный кирпичный оштукатуренный дом-особняк. Выстроен по проекту архитектора Константина Чакина. Владелец дома до революции — Янкель Шайчик, торговавший меховыми и шубными изделиями, валенками и другой зимней обувью.
В начале 1920-х годов в доме открылась повивально-фельдшерская школа. В годы Великой Отечественной войны при школе работали краткосрочные курсы Красного креста. В 1954 году здесь открыли медицинское училище.
Сейчас памятник архитектуры находится в собственности юридического лица. Разработанная проектная документация находится на согласовании в комитете. Источник финансирования — частные средства.
Городская хирургическая больница
ул. Даудельная, 1, к. 9
Построено: 1915–1917 годы
Хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом была выстроена на деньги городского головы, купца Андрея Текутьева. Предположительно, проект разработал городской архитектор Константин Чакин. Впоследствии в здании также размещались медучреждения.
Здание ждет полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Его приспособят под предприятие общественного питания. Срок выполнения работ истекает в 2027 году.
Ночлежный дом
ул. Даудельная, 1, корпус 11
Построен: 1903 год
Возведен вблизи городской больницы на средства действительного статского советника Николая Давыдовского. В советские годы здание переоборудовали в приемный покой третьей городской больницы.
Сейчас памятник архитектуры находится в частной собственности юридического лица. Проектная документация на проведение реставрации согласована.
Здание приспособят под предприятие общественного питания. Источник финансирования работ — частные средства. Срок выполнения работ истекает в 2027 году.
Пакгауз
ул. Причальная, 3 стр. 5
Построено: конец XIX века
Пакгаузы в районе Масловского взвоза — закрытые складские помещения особого типа, служившие для хранения грузов, — часть пристанционного комплекса "Пристань "Тура", который сложился в последней четверти XIX века в связи со строительством железной дороги Екатеринбург — Тюмень.
Подготовку проектной документации рассчитывали завершить в 2023 году. После реставрации в здании планируют открыть ресторан и выставочное пространство. Источник финансирования — частные средства.
Здание железнодорожной станции "Пристань Тура"
ул. Пристанская, 13
Построено: 1885 год
Здание станции как памятник истории связано с кратковременным пребыванием здесь в 1899 году по дороге в Тобольск Дмитрия Менделеева.
Памятник архитектуры находится в частной собственности юридического лица. Разрешение на разработку проектной документации было выдано на срок до 31 марта 2024 года, однако, как сообщили в комитете, на сегодняшний день проектная документация на согласование в комитет не поступала.
Это неполный перечень зданий в Тюмени, в отношении которых были запланированы реставрационные работы. Остается неясной судьба ряда памятников, на которые комитет выдал разрешение на подготовку проектной документации, однако вовремя, как и в случае со станцией "Пристань Тура", на согласование в комитет документы так и не поступили. Это памятник регионального значения "Жилой дом" по адресу ул. Хохрякова, 24 и "Жилой дом" по адресу ул. Володарского, 27. Первый объект был передан в аренду юридическому лицу в 2022 году, срок действия разрешения на разработку проектной документации завершился в сентябре 2023 года. Второй объект передали юридическому лицу также в 2022 году, документацию должны были разработать к декабрю 2023 года. Не начались реставрационные работы на объекте "Дом жилой" из состава усадьбы по адресу ул. Сакко, 15. Проектная документация на проведение работ была согласована еще в августе 2022 года. Памятник архитектуры находится в муниципальной собственности, в 2019 году объект передан в аренду юридическому лицу.
При подготовке материала использованы сведения из справочника "Архитектурное наследие Тюменской области" Елены Козловой-Афанасьевой.
Влада Нерадовская