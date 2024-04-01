Эксперт объяснила жителям Тюменской области о расчете налога с доходов по вкладам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уплатить налог с доходов по банковским вкладам предстоит жителям Тюменской области в 2024 году. При этом расчет необлагаемого процентного дохода нужно произвести по-новому.

"Налогообложению подлежит совокупный процентный доход по вкладам, выданный физлицу в целом за год за минусом необлагаемого процентного дохода. Законодателем установлен налоговый вычет – необлагаемый минимум, который претерпел изменения. Он рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России, действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в установленном налоговом периоде", - рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Лариса Задворных.

В случае, если в течение года происходит рост ставки, а соответственно, увеличивается и доходность вкладов, размер необлагаемого дохода также изменится.

Руководитель отдела привела пример расчета. У гражданина открыты вклады в двух банках: в первом - на 1 млн 300 тыс. рублей под 8 % годовых, во втором – 900 тыс. рублей под 7,6 % . По итогам года он получил процентный доход в 104 тыс. рублей и 50 тыс. 597 рублей. По налогообложению НДФЛ учитывается совокупный доход. В данном случае – это 154 тыс. 597 рублей. Максимальное значение ключевой ставки было 15 %. Следовательно, необлагаемый налогом процентный доход будет определен в размере 150 тыс. рублей, остальные 4 тыс. 597 рублей подлежат налогообложению. По применяемой ставке в 13 % сумма налога составит 598 рублей.

Вместе с тем, если доходы по вкладам не превышают 150 тыс. рублей, то и обязанности по уплате налога не возникнет.

Отметим, что отчитаться о полученных в 2023 году доходах обязаны более 45 тыс. жителей Тюменской области до 2 мая.

Оксана Корнеенкова