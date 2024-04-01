  • 17 апреля 202417.04.2024среда
  • USD94,0742
    EUR99,9341
  • В Тюмени 10..12 С 0 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Компания "Бантер Групп" планирует локализовать производство в Тюменской области

Экономика, 18:37 17 апреля 2024

Инвестиционное агенство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агенство Тюменской области

Площадку для локализации компании "Бантер Групп" подберут в Тюменской области. Она реализует комплексные решения в области нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, теплоэнергоснабжения.

Как сообщает Инвестиционное агентство региона, в рамках стратегического направления предприятие выбрало, в том числе, Тюменскую область для развития СПГ-инфраструктуры. Компании предложены варианты площадок для возможной реализации проекта.

Деловая поездка российского производителя оборудования для подготовки нефти и газа запланирована в Тюмень на ближайшее время.

Отметим, что встреча прошла в рамках национального нефтегазового форума, где участвует делегация Тюменской области. Также инвестиционная команда региона провела переговоры с делегацией из Китайской Народной Республики, где была достигнута договоренность по их бизнес-визиту в областную столицу.

Инвестиционное агенство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агенство Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство , переговоры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 17.04.2024Тюменцы помогут компании "Шлангенз" в продвижении аддитивных технологий
18:37 17.04.2024Компания "Бантер Групп" планирует локализовать производство в Тюменской области
17:39 17.04.2024Нефтегазовый кластер поможет продвинуть инновационный продукт томской компании
16:12 17.04.2024Команда Тюменской области находит новых инвесторов на выставке "Нефтегаз" в Москве