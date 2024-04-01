Компания "Бантер Групп" планирует локализовать производство в Тюменской области

| Фото: Инвестиционное агенство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агенство Тюменской области

Площадку для локализации компании "Бантер Групп" подберут в Тюменской области. Она реализует комплексные решения в области нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, теплоэнергоснабжения.

Как сообщает Инвестиционное агентство региона, в рамках стратегического направления предприятие выбрало, в том числе, Тюменскую область для развития СПГ-инфраструктуры. Компании предложены варианты площадок для возможной реализации проекта.

Деловая поездка российского производителя оборудования для подготовки нефти и газа запланирована в Тюмень на ближайшее время.

Отметим, что встреча прошла в рамках национального нефтегазового форума, где участвует делегация Тюменской области. Также инвестиционная команда региона провела переговоры с делегацией из Китайской Народной Республики, где была достигнута договоренность по их бизнес-визиту в областную столицу.