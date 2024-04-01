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Компании Нефтегазового кластера презентовали в Москве

Экономика, 20:07 18 апреля 2024

предоставлено Александром Васильевым

Презентацию производственных и сервисных компаний Нефтегазового кластера организовали в представительстве Тюменской области в Москве 18 апреля. В мероприятии приняли участие более 30 компаний, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

"Состоялись переговоры как с действующими, так и потенциальными участниками кластера. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве. К примеру, новым участником кластера стало ООО "Оптимальные технологии". Компания специализируется на сервисном обслуживании металлообрабатывающих станков. В продвижении данного сервиса ассоциация будет оказывать содействие, внутри кластера есть масса предприятий, которые занимаются металлообработкой", - пояснил Александр.

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Подписи под документом поставили гендиректор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич и директор по развитию "Оптимальные технологии" Владимир Попов.

предоставлено Александром Васильевым

Трехстороннее соглашение между Нефтегазовым кластером, НПО "Базовое машиностроение" и ООО "Энерджи менеджмент" подписали с целью развития рынка ремонтов и обслуживания газотурбинных энергетических установок. Документ сформирован в продолжение рамочного соглашения, которое подписали в Тюмени 21 марта. Напомним, первый в России центр компетенций по ремонту иностранных газотурбинных установок создадут в Тюмени на базе НПО "Базовое машиностроение". Московская компания станет стратегическим партнером по ремонту зарубежных турбин.

Добавим, в Нефтегазовый кластер на сегодня входят около 150 компаний из 22 регионов страны. Сотрудники ассоциации успели поработать на нефтегазовом форуме в Москве 17 и 18 апреля, где провели раунд переговоров с некоторыми компаниями по формированию дорожных карт, продвижению продукции, оперативному поиску заказчиков.

Анжела Лебедева

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# Александр Васильев , нефтегазовый кластер

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