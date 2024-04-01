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Боронование полей под овощи проводят в Тюменском районе

Экономика, 15:23 19 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Боронование полей под овощи проводят в Тюменском районе. Первыми к работам на 210 га приступили на предприятии "Агро-Сиб-Альянс". В ближайшее время специалисты начнут сеять морковь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Аграрии региона в текущий сезон планируют засеять более 1 млн га пшеницей, овсом, ячменем, рожью, горохом, кукурузой, рапсом, подсолнечником, горчицей, льном, картофелем, капустой, свеклой, морковью и луком.

В весенне-полевых работах задействовано 3 тыс. 725 тракторов, 2 тыс. 718 сеялок, в том числе 1 тыс. 820 сеялок прямого посева, 1 тыс. 84 культиватора.

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# АПК , посевная кампания

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