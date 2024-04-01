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В Тюменской области предприятие автоматизировало посадку семян капусты

Экономика, 17:36 23 апреля 2024

агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Посадку капусты автоматизировали в агрофирме "КРиММ" в Тюменской области. Для этого используют посевную машину барабанного типа. Она может за час разложить семена по 650 ячейкам, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В линейке нового поколения кассеты двигаются по наполнительному конвейеру одна за другой. Есть возможность корректировать объем грунта в ячейке. При этом барабан точно центрирует и образует абсолютно правильную форму отверстия для семян.

Технические характеристики посевного комплекта позволяют работать с семенами различных сортов и размеров.

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# агрофирма КРиММ , АПК , капуста , посевная кампания

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