В Тюменской области предприятие автоматизировало посадку семян капусты

| Фото: агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Посадку капусты автоматизировали в агрофирме "КРиММ" в Тюменской области. Для этого используют посевную машину барабанного типа. Она может за час разложить семена по 650 ячейкам, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В линейке нового поколения кассеты двигаются по наполнительному конвейеру одна за другой. Есть возможность корректировать объем грунта в ячейке. При этом барабан точно центрирует и образует абсолютно правильную форму отверстия для семян.

Технические характеристики посевного комплекта позволяют работать с семенами различных сортов и размеров.