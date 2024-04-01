В Тюменской области исследуют качество блюд в ПВР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Организацию питания в 26 пунктах временного размещения (ПВР) Тюменской области контролирует Роспотребнадзор. Специалисты отобрали 157 проб готовых блюд, 127 проб воды, параметры микроклимата в 69 точках, сообщает региональное ведомство.

"Питание в ПВР организовано на базе собственных пищеблоков школ и гостиниц, используется единое меню по субъекту. В мобильной лаборатории на базе автомобиля КамАЗ исследованы 178 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не выявлено", - уточнили эксперты.

1 тыс. 997 проб воды исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям, в том числе 489 проб из водоисточников - поверхностных из рек Ишим и Тобол и подземных, 495 - перед поступлением в распределительные сети и 1 тыс. 13 - из разводящей сети.

Ресурсоснабжающие предприятия Ишима и с. Казанское исполняют предписание о введении режимов повышенного гиперхлорирования для обеспечения безопасности питьевой воды. Организован подвоз воды в нуждающиеся населенные пункты. Исследовано 12 проб воды из автоцистерн.