В Ялуторовском районе ищут волонтёров для укрепления дамбы
Общество, 11:52 24 апреля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
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На загрузку мешков для укрепления памятнинской дамбы в Ялуторовском районе срочно требуются волонтёры. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Песком необходимо заполнить 15 тыс. мешков. Добровольцев просят взять с собой перчатки и лопаты. Работы ведутся в конце ул. Тобольной, а также по улицам Ворошилова и Берёзовой.