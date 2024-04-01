В Ялуторовском районе ищут волонтёров для укрепления дамбы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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На загрузку мешков для укрепления памятнинской дамбы в Ялуторовском районе срочно требуются волонтёры. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Песком необходимо заполнить 15 тыс. мешков. Добровольцев просят взять с собой перчатки и лопаты. Работы ведутся в конце ул. Тобольной, а также по улицам Ворошилова и Берёзовой.