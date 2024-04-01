Александр Моор: ситуация с паводком в Тюменской области по-прежнему напряженная

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Ситуация с паводком в Тюменской области по-прежнему напряженная. Активно повышается уровень реки Ишим в Абатском районе. За сутки — плюс 149 см. Вероятно, уже 24 апреля в селе Абатском будет превышение критической отметки (960 см). Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

В Абатском районе из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, пять полностью эвакуированы. Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств – МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу. Закончат завтра утром.

В Ишиме, Казанском и Ишимском районах наблюдаем небольшое снижение воды. При этом, как прогнозирует Росгидромет, темп снижения замедлится. До 30 апреля даже возможен рост воды. Главная задача сейчас – работа караулов и устранение протечек.

Растет уровень воды в реке Тобол. В селе Коркино — плюс 73 см за сутки. В селе Упорово пик ожидается 28 апреля.

"На утро 24 апреля приняли 90 заявлений по выплатам на первоочередные нужды. Отработали 87 из них. Выплаты произведены", — добавил глава региона.

После отступления воды планируют приступить к санитарной обработке территорий. Как только населенные пункты начнут освобождаться, сразу приступят к проведению необходимых мероприятий.

Видео из Telegram-канала Александра Моора