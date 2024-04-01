Уровень воды в реке Ишим у села Абатского поднялся до 9,19 метра за сутки

| Фото: скриншот видео администрации Абатского района | Фото: скриншот видео администрации Абатского района

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До 9,19 м за сутки вырос уровень воды в реке Ишиме у с. Абатского за сутки. По данным на 8 часов 24 апреля, прирост составил 1 м 49 см.

Вместе с тем, на реке в районе города Ишима зафиксировали снижение на 11 см. Уровень воды упал до 10 м 42 см.

Уменьшение значений до 5,61 м произошло и на реке Карасуль у с. Стрехнино Ишимского района.

В Упорово река Тобол приросла за сутки на 52 см – до 6,02 м, а в Коркино уровень воды поднялся на 73 см – до 7,87 м.

Повышение зафиксировано и на Иртыше. В районе Демьянского – плюс 33 см, Тобольска – 24 см, Увата – 23 см. Рекордные значения при паводке прошлых лет – от 8 м - еще не достигнуты.

Задать вопросы по паводку, работе ПВР, а также получить другую актуальную информацию жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Работает круглосуточно.

Оксана Корнеенкова