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В магазины Тюменской области требуются 177 продавцов продовольственных товаров

Экономика, 14:15 03 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

177 продавцов продовольственных товаров требуются в магазины Тюменской области. Наибольший размер оплаты труда – от 35 тыс. до 50 тыс. рублей предлагает крупный федеральный ретейлер, региональные производители – до 40 тыс. рублей максимум.

По данным кадрового центра "Работа России", второй по заявленной потребности в сфере торговли является вакансия продавца-консультанта. Предприятия готовы нанять 80 таких специалистов. Уровень зарплат начинается от 22 тыс. рублей.

Также есть потребность в 45 кладовщиках и 42 товароведах. От соискателей требуется опыт работы от 1 года, знание 1 С и других программ. Работодатель готов предоставить и обучение. Среднее зарплатное предложение – от 35 тыс. рублей.

Меньше всего заявлено вакансий торговых представителей. Средняя оплата труда по пяти вакансиям – 40 тыс. рублей.

Отметим, что в базе вакансий регионального центра "Работа России" 20 тыс. 423 предложения от работодателей.

Оксана Корнеенкова

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# вакансии , занятость , торговля , трудоустройство

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