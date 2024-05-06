Аграрии Тюменской области получили от Россельхозбанка почти 2 млрд рублей

| Фото: департамент маркетинга и коммуникаций АО «Россельхозбанк» | Фото: департамент маркетинга и коммуникаций АО «Россельхозбанк»

За 1 квартал 2024 года Россельхозбанк предоставил аграриям Тюменской области 1,9 млрд рублей, что на 48 % превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Общий объём средств распределяется следующим образом: 635 млн рублей пошли на нужды крупного агробизнеса, 762 млн рублей (+18 %) – среднего, малого и микробизнеса в АПК, а ещё 528 млн рублей предоставили жителям сельских территорий по льготным государственным программам (+29 %).

На сезонные работы РСХБ выдал аграриям более 1 млрд рублей, в том числе 673 млн рублей по льготной ставке.

"В повседневной работе мы уже не первый год довольно тесно общаемся с сотрудниками Тюменского филиала РСХБ. Поэтому, когда для проведения традиционных весенних сезонно-полевых работ понадобились дополнительные средства, обратились в РСХБ, как к нашему надежному партнеру. Деньги уже получили. Порадовали сроки рассмотрения и размер льготной процентной ставки. Так что продолжаем работу и ждем отличного урожая", - отметил руководитель ООО "Запсибхлеб-Исеть" Дмитрий Иванов.

В целом, по России за 1 квартал Россельхозбанк предоставил аграриям страны 424,6 млрд рублей, в том числе 113,7 млрд рублей по льготной ставке. На сезонные работы РСХБ выдал фермерам 197 млрд рублей (+2 %), из которых 59,2 млрд рублей по льготной ставке.

В числе предприятий-клиентов Россельхозбанка немало таких, которые наравне с обеспечением потребностей внутреннего рынка занимаются и экспортом, стимулируя рост доходов с поставок продукции АПК и поддержку глобальной продовольственной стабильности. Таким экспортно ориентированным компаниям РСХБ предоставил из общей суммы 113,8 млрд рублей.