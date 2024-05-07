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В Тюмени открыли первый бассейн с переливной системой для малышей

Экономика, 18:08 07 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бассейн "Три дельфина" для детей от 0 до 8 лет и беременных женщин открыла на ул. Михаила Сперанского в Тюмени предприниматель Анна Ляпина. Его особенность – наличие переливной системы, вода очищается каждые 30 минут. Долгие поиски подходящего бассейна для своих детей натолкнули ее на мысль о запуске собственного бизнеса.

"Бассейн создан по франшизе. Здание мы взяли в аренду. Оно соответствует всем нормам СанПИНа. Это отдельная входная группа, высота потолков. Площадь для бассейна подходящая. Вытяжка проведена. У нас могут заниматься дети от ноля до восьми лет как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью. Наши тренеры прошли специальную переподготовку", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" предприниматель Анна Ляпина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Также в бассейн смогут ходить беременные женщины. Это позволит приучить ребенка к воде еще на стадии внутриутробного развития.

Семь сертифицированных тренеров получили работу. Они будут проводить занятия с малышами в течение получаса. У детей с гипертонусом улучшения наблюдаются уже через две недели, заметила тренер по раннему плаванию Яна Теремова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Четыре года я работаю по методике осознанного погружения малышей. Есть дети с гипертонусом мышц и гипотонусом конечностей, с ДЦП. Для каждого малыша разрабатываем индивидуальную карту. Используем в работе игрушки. Эффект от тренировок также индивидуальный, есть позитивные изменения через неделю-две, иногда месяц", - сказала тренер.

Хозяйка бассейна Анна Ляпина воспользовалась господдержкой – от регионального фонда финансирования предпринимателей получила льготный займ в объеме 1 млн рублей. Начинающего предпринимателя поддержали не раздумывая, тем более проект признан социально значимым.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Предприниматель обратилась к нам в марте 2024 года, в апреле выдали положительное заключение по выделению льготного займа. Начинающие предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей. Для них действуют отдельные программы со сниженной процентной ставкой, мы их охотно поддерживаем", - пояснил гендиректор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Франчайзер сети детских бассейнов "Три дельфина clab" Татьяна Петленко отметила, что Тюмень имеет большой потенциал развития франшизы наравне с Москвой, Краснодаром, Новороссийском и другими городами.

"Мы хорошо проанализировали рынок: количество семей, детей. Вся емкость рынка изучена. Имеются все показатели на расширение", - добавила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Общая сумма инвестиций в открытие бассейна для малышей составила 8 млн рублей. Предприниматель Анна Ляпина намерена масштабировать проект оздоровления детей с помощью воды.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# бассейн , беременные женщины , предпринимательство , франшиза

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