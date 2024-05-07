В Тюмени открыли первый бассейн с переливной системой для малышей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бассейн "Три дельфина" для детей от 0 до 8 лет и беременных женщин открыла на ул. Михаила Сперанского в Тюмени предприниматель Анна Ляпина. Его особенность – наличие переливной системы, вода очищается каждые 30 минут. Долгие поиски подходящего бассейна для своих детей натолкнули ее на мысль о запуске собственного бизнеса.

"Бассейн создан по франшизе. Здание мы взяли в аренду. Оно соответствует всем нормам СанПИНа. Это отдельная входная группа, высота потолков. Площадь для бассейна подходящая. Вытяжка проведена. У нас могут заниматься дети от ноля до восьми лет как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью. Наши тренеры прошли специальную переподготовку", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" предприниматель Анна Ляпина.

Также в бассейн смогут ходить беременные женщины. Это позволит приучить ребенка к воде еще на стадии внутриутробного развития.

Семь сертифицированных тренеров получили работу. Они будут проводить занятия с малышами в течение получаса. У детей с гипертонусом улучшения наблюдаются уже через две недели, заметила тренер по раннему плаванию Яна Теремова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Четыре года я работаю по методике осознанного погружения малышей. Есть дети с гипертонусом мышц и гипотонусом конечностей, с ДЦП. Для каждого малыша разрабатываем индивидуальную карту. Используем в работе игрушки. Эффект от тренировок также индивидуальный, есть позитивные изменения через неделю-две, иногда месяц", - сказала тренер.

Хозяйка бассейна Анна Ляпина воспользовалась господдержкой – от регионального фонда финансирования предпринимателей получила льготный займ в объеме 1 млн рублей. Начинающего предпринимателя поддержали не раздумывая, тем более проект признан социально значимым.

"Предприниматель обратилась к нам в марте 2024 года, в апреле выдали положительное заключение по выделению льготного займа. Начинающие предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей. Для них действуют отдельные программы со сниженной процентной ставкой, мы их охотно поддерживаем", - пояснил гендиректор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Франчайзер сети детских бассейнов "Три дельфина clab" Татьяна Петленко отметила, что Тюмень имеет большой потенциал развития франшизы наравне с Москвой, Краснодаром, Новороссийском и другими городами.

"Мы хорошо проанализировали рынок: количество семей, детей. Вся емкость рынка изучена. Имеются все показатели на расширение", - добавила она.

Общая сумма инвестиций в открытие бассейна для малышей составила 8 млн рублей. Предприниматель Анна Ляпина намерена масштабировать проект оздоровления детей с помощью воды.

Анжела Лебедева