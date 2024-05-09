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В Тюменском районе хозяйства посадили картофель на 100 гектарах

Экономика, 17:45 08 мая 2024

департамент АПК Тюменской области осадка капусты, КФХ «Рассвет», Тюменский район | Фото: департамент АПК Тюменской области

Картофель на 100 га посадили аграрии Тюменского района. Первыми к посадке приступили предприятие "Агро-Сиб-Альянс" и предприниматель А. А. Орляковский, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В целом по региону планируется посадить более 7 тыс. 300 га картофеля. Наибольшие площади — в Тюменском и Упоровском районах, Заводоуковском городском округе.

Ранние сорта капусты садят сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства "Рассвет" из Тюменского района. Сорт Мегатон считается одним из самых урожайных гибридов среднеспелой белокочанной капусты. Урожай можно собирать уже в конце июня.

Всего в регионе аграрии провели яровой сев на площади более 18 тыс. га, из которых – 12 тыс. 200 га зерновых и зернобобовых.

Хозяйства Упровского района и Голышмановского городского округа также приступили к посеву кукурузы на силос.

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# АПК , капуста , картофель , посевная кампания

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