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В Тюменской области на форуме обсудят перспективы развития строительства и архитектуры

Экономика, 09:13 10 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

V Форум "Строительство и архитектура" пройдет в Выставочном зале Тюмени 14 - 16 мая. Параллельно будет работать XXX специализированная выставка "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии", сообщают организаторы.

В деловой программе события будут участвовать руководители органов государственной власти Тюменской области и органов местного самоуправления, строительных и девелоперских компаний, архитекторы и проектировщики, производители строительных материалов, образовательных учреждений, готовящих кадры для строительной отрасли Тюменского региона. Ожидаются гости из других регионов России.

На стендах выставки представят передовые технологии домостроения, современные строительные материалы. Пройдет конкурс архитектурных студенческих работ. В не участвуют и те, кто победил в конкурсе XXIII Международного архитектурно-художественного фестиваля "Золотая АрхИдея".

Церемония открытия форума начнется 14 мая в 11 часов. Деловая программа форума включает: обсуждение вопросов пространственного развития городских территорий на примере Тюмени и Тобольска: актуальная статистика, реализованные проекты и перспективные разработки; откровенный разговор о трендах, проблемах и перспективах развития регионального рынка малоэтажного домостроения и загородной недвижимости в целом; обсуждение практики использования современных стройматериалов и технологий, в том числе импортозамещенных тюменскими застройщиками; полезные семинары от участников специализированной выставки; бизнес-встречи и подписание соглашений о сотрудничестве участников выставки-форума.

Кроме того, в первый день работы выставки пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства "Строймастер" - в теории и практическом мастерстве будут состязаться каменщики Тюменской области, лучших определит экспертная комиссия.

Участие в форуме бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

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# архитектура , Градостроительный форум , строительство , форум

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