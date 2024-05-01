Сублимированные клубнику и мороженое от Green Life получают на обед сургутские школьники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сублимированную клубнику, яблоко и мороженое от тюменского завода Green Life включили в меню столовых общеобразовательных учреждений Сургута. Школьники получают не только вкусный, но и здоровый перекус.

По информации производителей продукции, они используют натуральное природное сырье из России - дикоросы Тюменской области и Алтайского края. Технология сублимирования продуктов сохраняет в них до 95 % всех витаминов и минералов. Например, клубника является богатым источником витаминов А, В, С, Е и минералов:калий, фосфор, кальций, магний, кальций, железо, йод, марганец, которые, необходимы для крепкого иммунитета.

Продукция имеет уменьшенный вес и обладает длительным сроком хранения, удобна при транспортировке и исключает порчу при перевозках на дальние расстояния.