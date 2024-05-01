Тюменская область стала второй в стране по строительству энергоэффективного жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше всего энергоэффективного жилья возводится в Московском регионе - 16 млн кв. м, Тюменской области - 1,9 млн кв. м и Свердловской - 1,8 млн кв. м. Данные привел финансовый институт в строительной сфере ДОМ.РФ.

"В России активно развивается энергоэффективное жилищное строительство. Этому способствуют подготовленный Минстроем и ДОМ.РФ „зелёный“ ГОСТ Р для многоквартирных домов, точечные меры финансовой поддержки, системная работа по повышению качества данных об энергоэффективности жилого фонда. Все эти меры создают условия для комфортного проживания граждан, поскольку в энергоэффективных домах существенно снижаются расходы на оплату коммунальных услуг. На начало мая этого года в 78 регионах возводится около 3000 многоквартирных домов с классом энергоэффективности А и выше, что составляет почти 40 млн кв. м из 110 млн кв. м строящегося на сегодня жилья", — сказал и. о. заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.