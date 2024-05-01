  • 10 мая 202410.05.2024пятница
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская область стала второй в стране по строительству энергоэффективного жилья

Экономика, 18:09 10 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше всего энергоэффективного жилья возводится в Московском регионе - 16 млн кв. м, Тюменской области - 1,9 млн кв. м и Свердловской - 1,8 млн кв. м. Данные привел финансовый институт в строительной сфере ДОМ.РФ.

"В России активно развивается энергоэффективное жилищное строительство. Этому способствуют подготовленный Минстроем и ДОМ.РФ „зелёный“ ГОСТ Р для многоквартирных домов, точечные меры финансовой поддержки, системная работа по повышению качества данных об энергоэффективности жилого фонда. Все эти меры создают условия для комфортного проживания граждан, поскольку в энергоэффективных домах существенно снижаются расходы на оплату коммунальных услуг. На начало мая этого года в 78 регионах возводится около 3000 многоквартирных домов с классом энергоэффективности А и выше, что составляет почти 40 млн кв. м из 110 млн кв. м строящегося на сегодня жилья", — сказал и. о. заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дом , рф , строительство жилья , энергоэффективность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:09 10.05.2024Тюменская область стала второй в стране по строительству энергоэффективного жилья
14:31 10.05.2024Тюменская область вошла в топ-3 УФО по обороту в общепите
13:05 10.05.2024172 ИТ-компании Тюменской области имеют аккредитацию Минцифры России
11:02 10.05.2024Сублимированные клубнику и мороженое от Green Life получают на обед сургутские школьники