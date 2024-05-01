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Хоккейный клуб "Рубин" переподписал контракты с игроками

Спорт, 17:22 11 мая 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

В межсезонье тюменский хоккейный клуб "Рубин" входит с игроками, которые остаются в команде еще на один сезон. В составе сезона 2024/2025 остаются вратари Егор Назаров, Алексей Щетилин и Егор Громовик.

Из защитников: Владислав Наумов, Дмитрий Лютов, Илья Колганов, Никита Ващенко,Илья Гатиятулин и Михаил Стихановский. Нападающие: Денис Давыдов, Георгий Бусаров, Никита Попугаев, Кирилл Кошурников, Владимир Бобылёв, Владислав Лукин, Евгений Каницкий, Илья Берестенников, Никита Брютов, Артём Пылаев, Алексей Шанаурин и Артём Нагибин, Владислав Джиошвили.

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