Хоккейный клуб "Рубин" переподписал контракты с игроками

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

В межсезонье тюменский хоккейный клуб "Рубин" входит с игроками, которые остаются в команде еще на один сезон. В составе сезона 2024/2025 остаются вратари Егор Назаров, Алексей Щетилин и Егор Громовик.

Из защитников: Владислав Наумов, Дмитрий Лютов, Илья Колганов, Никита Ващенко,Илья Гатиятулин и Михаил Стихановский. Нападающие: Денис Давыдов, Георгий Бусаров, Никита Попугаев, Кирилл Кошурников, Владимир Бобылёв, Владислав Лукин, Евгений Каницкий, Илья Берестенников, Никита Брютов, Артём Пылаев, Алексей Шанаурин и Артём Нагибин, Владислав Джиошвили.