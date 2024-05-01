В ДТП с большегрузами в Абатском районе пострадал один из водителей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате столкновения большегрузов на на 349-м км автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе пострадал водитель одного из грузовиков, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы работают на месте ДТП, движение легкового транспорта идет по обочине. Движение большегрузов ограничено.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей и выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. По предварительным данным, у пострадавшего водителя перелом пальца.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области