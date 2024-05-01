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В ДТП с большегрузами в Абатском районе пострадал один из водителей

Происшествия, 13:48 11 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате столкновения большегрузов на на 349-м км автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе пострадал водитель одного из грузовиков, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы работают на месте ДТП, движение легкового транспорта идет по обочине. Движение большегрузов ограничено.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Напомним, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей и выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. По предварительным данным, у пострадавшего водителя перелом пальца.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Абатский район , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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