В ДТП с большегрузами в Абатском районе пострадал один из водителей
Происшествия, 13:48 11 мая 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В результате столкновения большегрузов на на 349-м км автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе пострадал водитель одного из грузовиков, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы работают на месте ДТП, движение легкового транспорта идет по обочине. Движение большегрузов ограничено.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Напомним, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей и выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции. По предварительным данным, у пострадавшего водителя перелом пальца.
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области