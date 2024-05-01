Более 100 племенных свиней отправили из Тюменской области в Бурятию

| Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

120 свиней, включая шесть хряков породы дюрок и четырех - ландграсса отправили из Тюменской области на предприятие в Бурятию. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса со ссылкой на компанию "Сибагро".

Ремонтные животные тюменского свинокомплекса необходимы для обновления поголовья и разведения гибридных свиней в первом поколении – F1.

Животные месяц проведут на карантине, после чего их переведут на участки осеменения. Перемещение поголовья из Тюмени в Бурятию продлится до сентября.

На предприятии отметили, что в 2023 году тюменский свинокомплекс поставил на предприятия холдинга 12 тыс. животных.