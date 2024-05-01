Тюменский ковер стал символом форума "Мой бизнес. Земля больших семей"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский ковер станет символом форума "Мой бизнес. Земля больших семей" в Тюменском технопарке 29 мая.

По информации организаторов, выбор этого решения не случаен, сибирский ковер представляет собой уникальное художественное явление, даже не российского, а мирового масштаба. С одной стороны, сама концепция сибирского ковра родилась вследствие развития торговли и предпринимательства в VIII - IX веке.

В печатных источниках середины и второй половины IX века можно найти свидетельства того, что обычай ткать ковры был перенесен в Сибирь из Средней Азии. Вот, например, как писали о коврах в "Памятной книжке для Тобольской губернии на 1864 год": "Нельзя не упомянуть еще об особого рода промышленности в Тюмени, которой занято большое количество рук, - это выделка ковров, известных под именем тюменских. Всего вероятнее, что первоначально выделка ковров занесена была в Тюмень, также и кожевенное дело, бухарскими переселенцами, у которых этот род промышленности значительно распространен".

С другой стороны, ковер – символ семейной жизни. С коврами были связаны многие жизненные этапы человека. В интерьере сибирского дома особое место занимали безворсовые и махровые ковры: налавочники, насундучники, настольники, шерстяные паласы-тропинки, цветные дорожки, половики.

Сибирский ковер символизирует развитие предпринимательства, креативных индустрий, семейного дела.

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Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"