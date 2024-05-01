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Тюменский застройщик сдал в эксплуатацию дом по улице Причальной

Экономика, 18:31 13 мая 2024

t.me/gus72to

Застройщик ООО "Жилой район Речной порт. Тюмень. Специализированный застройщик" получил положительное заключение о построенном доме по ул. Причальная, 11. Это пример реализации проекта ревитализации бывшей промзоны, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Комплекс из 6-12-этажных секций включает 137 квартир от студий до трехкомнатных. На первом и последнем этажах расположены варианты с террасами и двухуровневые квартиры. На минус первом этаже - паркинг и кладовые.

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"Застройщик активно реализует проект ревитализации бывшей промзоны. Новая застройка позволяет по-другому взглянуть на локацию. В перспективе эта территория может стать продолжением набережной и составить единый ансамбль с застройкой левого берега реки Туры", - рассказал начальник инспекторского отдела №1 управления Госстройнадзора по Тюменской области Сергей Василенко.

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# ГУС Тюменской области , застройщики

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