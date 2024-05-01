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В Госдуме РФ утвердили заместителей председателя правительства

Политика, 19:51 13 мая 2024

duma.gov.ru

Бывший министр Минпромторга Денис Мантуров утвержден на должность первого заместителя председателя правительства РФ. Процедуру голосования провели в Государственной думе во время пленарного заседания 13 мая.

Напомним, председателем правительства стал Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали практически все депутаты Госдумы, партия КПРФ воздержалась от голосования.

Право утверждать главу кабмина, его заместителей и министров Госдума получила после изменений в Конституцию страны в 2020 г.

На должности заместителей председателя правительства РФ также утверждены: Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Кандидатуры министров депутаты рассмотрят 14 мая.

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# Государственная дума , Правительство РФ

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