Около 150 спортсменов поучаствуют в турнире по спортивной борьбе в Голышманово

| Фото: МАУ ДО "ГСШ" | Фото: МАУ ДО "ГСШ"

Турнир по спортивной борьбе в дисциплине "Вольная борьба", посвященный памяти Заслуженного работника физической культуры РФ, Почётного гражданина рабочего поселка Голышманово, основателя школы вольной борьбы Виктора Синельникова, пройдет в п. Голышманово 18 и 19 мая.

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Турнир проходит уже третий год подряд. Каждый раз на нем встречаются все большее количество борцов. Каждый год мы приглашаем участников разных возрастов, теперь пришла очередь показать себя самым юным спортсменам. На турнире мы подведем итоги года, оценим результаты работы борцов", - сказал директор Голышмановской спортивной школы Олег Ермаков.