В Уватском районе агропредприятия проведут боронование на 3 тысячах га

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

3 тыс. га полей предстоит забороновать аграриям Уватского района. Из этого объема – 400 га предназначаются для ярового сева, сообщает администрация района.

По данным муниципального отдела сельского хозяйства, ранневесеннее боронование выполнено на 200 га под зерновые культуры и 500 га – на полях с многолетними травами.

Боронование ведут хозяйства предпринимателей С. Н. Митрофанова и Е. Д. Усова. В ближайшее время приступят Е. П. Шпинев и ООО "Лэнни".

По словам начальника отдела сельского хозяйства администрации Уватского района Николая Белова, боронование улучшает структуру почвы. А также выравнивает контуры полей, препятствует заболачиванию и увеличивает урожайность до 35 %. Кроме того, так снижается риск возгорания на угодьях.