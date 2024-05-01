Тюменская область готова стать технологическим хабом для российского ТЭК

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область имеет серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего ТЭК РФ. В регионе сосредоточен мощный научно-исследовательский потенциал, представлены все крупнейшие участники рынка. Один из примеров – компания НОВАТЭК - для строительства научно-технического центра выбрала Тюмень.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии: "Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности" во время II Всероссийского саммита ГРП 16 мая.

Тюменский регион занимает лидирующие позиции в части предоставления мер государственной поддержки промышленным предприятиям и разработчикам наукоемких решений. В решении вопросов импортозамещения для нефтегазовой отрасли подписана дорожная карта с "Газпром нефтью" в области поиска иностранных аналогов оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше.

"Это ключевой документ, который дал старт работе по консолидации отраслевого спроса и определения практических шагов для достижения технологического суверенитета. В разработке необходимых технологий и оборудования участвуют и тюменские предприятия: НПО "Геомаш", "СибБурМаш", Тюменский опытно-экспериментальный завод. Со своей стороны правительство Тюменской области прилагает максимальные усилия для того, чтобы высокий уровень технологической готовности каждой разработки достигался как можно быстрее", - отметил Моор.

В Тюменской области сформирована инфраструктура поддержки, объединенная в одну экосистему. Ее центральным элементом является Нефтегазовый кластер. Он решает задачи формирования кооперационных цепочек для решения задач отрасли, обеспечения технологического суверенитета. Напомним, на сегодня в ассоциацию входят более 140 компаний из 22 регионов. Губернатор призвал участников всероссийского саммита внимательней посмотреть на регион и задуматься о локализации производства. В свою очередь региональная власть готова создать для этого все условия.

Тюменская область с "Газпром нефтью" и "Газпром ВНИИГАЗом" создает инфраструктуру для тестирования нового оборудования и технологий. Подготовлена концепция испытательного полигона, который разместят на территории промышленного технопарка ДСК-500.

Напомним, впервые в регионе проходит Технологическая неделя с 15 по 17 мая, которая объединила несколько направлений, связанных с решением современных вызовов нефтегазовой отрасли. На II Всероссийском саммите ГРП с участием представителей Минпромторга, ВИНКов, экспертов отрасли обсуждаются вопросы применения современных технологий и решений по гидроразрыву пласта, заканчиванию скважин.

На выставке представлены инновационные разработки 10 компаний. Всего более 80 компаний из 18 регионов делегировали сотрудников для участия в отраслевом мероприятии в Тюмени.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева