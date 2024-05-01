Тюменская область готова стать технологическим хабом для российского ТЭК
Тюменская область имеет серьезные амбиции стать современным технологическим хабом для развития всего ТЭК РФ. В регионе сосредоточен мощный научно-исследовательский потенциал, представлены все крупнейшие участники рынка. Один из примеров – компания НОВАТЭК - для строительства научно-технического центра выбрала Тюмень.
Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарной сессии: "Консолидация отраслевого спроса: новые возможности для промышленности" во время II Всероссийского саммита ГРП 16 мая.
Тюменский регион занимает лидирующие позиции в части предоставления мер государственной поддержки промышленным предприятиям и разработчикам наукоемких решений. В решении вопросов импортозамещения для нефтегазовой отрасли подписана дорожная карта с "Газпром нефтью" в области поиска иностранных аналогов оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше.
"Это ключевой документ, который дал старт работе по консолидации отраслевого спроса и определения практических шагов для достижения технологического суверенитета. В разработке необходимых технологий и оборудования участвуют и тюменские предприятия: НПО "Геомаш", "СибБурМаш", Тюменский опытно-экспериментальный завод. Со своей стороны правительство Тюменской области прилагает максимальные усилия для того, чтобы высокий уровень технологической готовности каждой разработки достигался как можно быстрее", - отметил Моор.
В Тюменской области сформирована инфраструктура поддержки, объединенная в одну экосистему. Ее центральным элементом является Нефтегазовый кластер. Он решает задачи формирования кооперационных цепочек для решения задач отрасли, обеспечения технологического суверенитета. Напомним, на сегодня в ассоциацию входят более 140 компаний из 22 регионов. Губернатор призвал участников всероссийского саммита внимательней посмотреть на регион и задуматься о локализации производства. В свою очередь региональная власть готова создать для этого все условия.
Тюменская область с "Газпром нефтью" и "Газпром ВНИИГАЗом" создает инфраструктуру для тестирования нового оборудования и технологий. Подготовлена концепция испытательного полигона, который разместят на территории промышленного технопарка ДСК-500.
Напомним, впервые в регионе проходит Технологическая неделя с 15 по 17 мая, которая объединила несколько направлений, связанных с решением современных вызовов нефтегазовой отрасли. На II Всероссийском саммите ГРП с участием представителей Минпромторга, ВИНКов, экспертов отрасли обсуждаются вопросы применения современных технологий и решений по гидроразрыву пласта, заканчиванию скважин.
На выставке представлены инновационные разработки 10 компаний. Всего более 80 компаний из 18 регионов делегировали сотрудников для участия в отраслевом мероприятии в Тюмени.
Анжела Лебедева