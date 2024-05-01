Тюменский производитель вырастил 50 тыс. кустов клубники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. кустов клубники вырастили агрономы тепличного комбината "Натурика" в Тюменском районе. Всего 15 сортов, в том числе и ремонтантные, которые дают урожай долго – до четырех волн плодоношения, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Кроме того, в этом сезоне на ферме подготовили несколько сортов саженцев голубики. Выращиваемые саженцы агрономы используют как для обновления растений на собственной ферме, так и для продажи садоводам.

Урожай клубники в тюменских теплицах собирают круглый год. Это примерно до 2 т ежегодно. В настоящее время здесь высажено почти 3,5 тыс. кустов клубники. Условия выращивания ягод максимально приближены к натуральным – растения размещены в торфяном грунте. Для подкормки используют органические удобрения, а опылением занимаются шмели.