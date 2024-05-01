Первая модель Ялтинской конференции 1945 года прошла в Тюменской гордуме

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

Первую модель Ялтинской конференции, в которой приняли участие студенты Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета, провела "Молодая гвардия" Тюменской области, сообщает ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России".

Мероприятие позволило участникам погрузиться в атмосферу исторических переговоров, понять, как осуществлялись уступки и достигался компромисс между лидерами СССР, США и Великобритании — Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. В рамках модели были воссозданы сессии переговоров, где студенты играли роли представителей делегаций разных стран и обсуждали решения, принятые на Ялтинской конференции. Этот формат позволил участникам не только углубить свои знания о событиях 1945 года, но и разобраться в роли дипломата и правовом анализе.

"Такой формат мероприятий мы проводим впервые. Мы были приятно удивлены, что действительно много студентов хотели принять участие в конференции, в первую очередь для того, чтобы разобраться в деталях событий 1945 года и обсудить, почему были приняты именно такие решения", — отметил федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Организатор модели Ялтинской конференции, студентка ТюмГУ Бахышова Гюнель, поделилась своими впечатлениями: "Я сама учусь на международных отношениях, поэтому организовать такую модель мне было интересно именно с правовой стороны и подготовке документов и резолюций. Такие мероприятия необходимы, чтобы молодежь не забывала историю своей страны".

Напомним, что подписанное 11 февраля 1945 года секретное соглашение предусматривало, что Советский Союз через два-три месяца после капитуляции Германии вступит в войну против Японии. Руководители трех великих держав обсудили политические вопросы, которые должны были возникнуть после поражения Германии.