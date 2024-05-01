В Тобольске искали будущих звезд отечественного футбола

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Воспитанники СШ № 2, детских футбольных клубов Тобольска и новички, пока не занимающиеся ни в одной из спортивных секций, в течение трех дней проходили тестирование на идентификацию талантливости в спорте. Всего испытания прошли 375 спортсменов от 5 до 17 лет, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Подросткам, уже выбравшим в качестве основной спортивной секции футбольное направление, открывается возможность оценить свои спортивные данные еще и через призму тестирования, считает директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

"Это также позволит тренерскому составу предпринять необходимые корректировки в учебном процессе для улучшения характеристик игрока. А для юных спортсменов, еще только присматривающихся к секциям, — оказаться в атмосфере профессионального подхода в работе с футболистами. Уверена, созданные условия раскроют Тобольску еще не одно юное дарование", — заявила она.

В тестировании приняли участие и игроки ФК "Тобол". Они пришли поддержать ребят в прохождении тестирования, а также приняли участие в турнире для новичков в качестве капитанов команд и поиграли с ребятами из школ города Тобольска.

"До 10 июня по итогам тестирования определят самых перспективных спортсменов от 9 до 12 лет, которые отправятся в выездной тренировочный лагерь в Сочи", - отмечено в сообщении.