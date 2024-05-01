9,2 тыс. гектаров леса восстановят в Тюменской области в 2024 году

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Восстановить леса на площади 9 тыс. 200 гектаров планируется в Тюменской области в 2024 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

"Каждый год мы работаем над возобновлением лесных ресурсов. Регион сталкивается с последствиями пожаров – к сожалению, гибнут деревья, огонь выжигает большие площади. Но благодаря региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" наши специалисты восстанавливают пострадавшие территории", - отметил глава региона.

В 2023 году Тюменская область стала лидером в России по числу высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес" – 5 миллионов. Соотношение восстановленной территории к утраченной в прошлом году составило 135%.