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Александр Моор поблагодарил Наталью Комарову за многолетнее и плодотворное сотрудничество

Губернатор, 13:42 30 мая 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

За многолетнее и плодотворное сотрудничество поблагодарил губернатор Тюменской области Александр Моор Наталью Комарову, которая объявила 30 мая, что завершает работу на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как отметил в своем Telegram-канале Александр Моор, многое получилось сделать на благо жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Наталья Владимировна, 14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы – настоящий патриот Югры. Благодарю за всё и желаю удачи на новом месте работы!" - сказал глава тюменского региона.

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# Александр Моор , Наталья Комарова

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