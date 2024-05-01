Александр Моор: Тюменская область и Югра продолжат развивать добрососедские отношения

| Фото: из Telgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменская область и Югра продолжат развивать добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество. Опыт, полученный в Тюмени, Руслан Кухарук реализует на новом посту.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя Руслана Кухарука с назначением врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Руслан Николаевич родился и вырос в этом регионе. Как грамотный и опытный управленец состоялся в Тюмени. Шесть лет возглавлял лучший город земли. Заслужил любовь и уважение жителей областной столицы. Сегодня Тюмень – современный, удобный, динамично развивающийся город. И в этом заслуга главы муниципалитета и его команды", - подчеркнул глава региона.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин в ходе личной встречи предложил главе города Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО – Югру.