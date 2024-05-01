К летним фестивалям ГТО в Тюменской области присоединятся взрослые участники с 1 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Взрослые участники присоединятся к летним фестивалям Всероссийского комплекса ГТО в Тюменской области с 1 июня, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Фестиваль ГТО среди взрослого населения в зачет 39-х летних сельских спортивных игр состоится в Голышмановском городском округе 1 июня. 8 июня на старт соревнований одновременно выйдут жители Викуловского и Тюменского районов.

А в Тюмени летний фестиваль развернется на два дня – 8 и 9 июня – на двух спортивных площадках: на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья и в Легкоатлетическом манеже.

Участникам фестивалей предстоят испытания: бег на 60 м, 2 км, 3 км, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание спортивного снаряда, поднимание туловища из положения лежа на спине и другие.