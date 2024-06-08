Более семи тысяч профессионалов трудятся в системе социальной защиты Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система социальной защиты Тюменской области объединяет сегодня более семи тысяч профессионалов. Работники социальных служб всегда приходят на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В зоне их постоянного внимания ветераны, люди с ограниченными возможностями, подростки, семьи с детьми, а это суммарно более четверти жителей региона.

Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов социальных служб с профессиональным праздником.

От имени всех, кому вы оказали необходимую поддержку, благодарю вас за труд и профессионализм, подчеркнул глава региона. Добиваясь признания, в том числе и на всероссийском уровне, вы не останавливаетесь на достигнутом и продолжаете совершенствовать свою работу. Реализуете пилотные проекты и инициативы, которые в дальнейшем получают распространение в других регионах страны. Повышаете эффективность социальной политики.

Благодаря этому Тюменская область занимает лидирующие позиции в организации детского отдыха и оздоровления, поддержке социально-ориентированных организаций, развитии новых технологий активного долголетия и реабилитации инвалидов.

"Вы стали организаторами и активными участниками Года семьи, объявленного президентом России, оказываете поддержку и помощь членам семей участников специальной военной операции. Впереди реализация новых планов и проектов. Уверен, вместе мы успешно справимся с решением всех актуальных задач. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким счастья, благополучия и крепкого здоровья!" - сказал Александр Моор.