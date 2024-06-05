В Заводоуковске реконструируют семь километров водопроводных сетей

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Семь километров водопроводных сетей реконструируют в залинейной части Заводоуковска в 2024 году. Также заново построят 117 водопроводных колодцев, сообщает компания СУЭНКО.

В первую очередь подрядчик приступит к перекладке магистрального водопровода диаметром 315 мм и протяженностью более 1 км по ул. Федеративной, а также двух километров разводящих сетей диаметром 100 мм по ул. Механической и ул. Полугорной. На втором этапе планируется заменить трубопроводы диаметром 100 мм на участке от ул. Федеративной до ул. Декабристов.

После перекладки распределительные сети будут врезаны как в существующий магистральный водопровод по ул. Декабристов, так и в новый участок по ул. Федеративной. Старые чугунные водоводы 1981 года постройки со 100 % износом заменят на новые полиэтиленовые трубы, срок службы которых – 50 лет. В результате чего более тысячи жителей Заводоуковска будут получать качественную питьевую воду.

"Мы знаем болевые точки каждой конкретной территории, на которой работаем, и совместно с властями стараемся поэтапно решать эти вопросы. Основываясь на состоянии коммунальной инфраструктуры, потребностях людей и возможностей бюджета, определяем первоочередные задачи и сразу приступаем к их выполнению. Так мы работаем в Тобольске, Тюмени, Ишиме - сегодня на территории Южного филиала СУЭНКО", - отметил директор компании Данил Анучин.

Финансирование работ осуществляется по концессии из бюджета Заводоуковского городского округа с привлечением федеральных и региональных средств. На сегодняшний день проведены конкурсные процедуры. Стоимость договора подряда составила 130 млн рублей.

После реконструкции благоустройство будет полностью восстановлено: на месте проведения работ подрядчик СУЭНКО уложит новое асфальтовое покрытие.