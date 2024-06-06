Спартакиада трех поколений пройдет в Ишиме

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спартакиада трех поколений, посвященная Году семьи, пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе "Локомотив" в Ишиме 6 июня. Участие в эстафетах примут жители всех возрастов - в том числе представители Совета ветеранов, в составе семи команд. В каждой команде должен быть хотя бы один спортсмен старше 60 лет и старше 7 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Именно эта спартакиада, связывающая конкретно несколько поколений, проводится у нас впервые. Но без семейных эстафет в Ишиме не обходится ни один год. Предстоящие старты являются отборочными на областной этап, который пройдет в июне в Тюмени. Туда отправится только одна команда из Ишима, которая лучше всех справится с нашими испытаниями", - сказал заведующий спортивно-оздоровительной работой спорткомплекса "Центральный" Виктор Сидоренко.

Участников ожидает восемь испытаний в формате эстафет.

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