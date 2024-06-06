Новый туристический кластер Тюменской области объединит отдых и спорт

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Масштабный проект туристско-рекреационного кластера "Жемчужина Сибири" впервые реализуют в Тюменской области до 2030 года. Он объединит различные виды отдыха и спорт. После каждой его презентации появляются компании, готовые инвестировать в проект и заниматься сопровождением, наполнением.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам презентации кластера на сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" 5 июня.

"Проект требует инвестиций и со стороны региона и частных. Проекты государственно-частного партнерства являются тем инструментом, который способен сбалансировать финансовую модель, распределить нагрузку так, чтобы экономически это было выгодно. Прошлые годы показали - каждый рубль, вложенный регионом в развитие туризма, приносит примерно 7-8 рублей. Туристические проекты важны со всех сторон - отдыха, инвестиций, пополнения бюджета", - уточнил он.

Общий объем инвестиций в проект туркластера составит 45 млрд рублей. Из них 33,5 млрд - это средства размещения, 11,5 - сопутствующая инфраструктура. Будет создано 3 тыс. рабочих мест.

Новый туробъект мирового уровня площадью 263 га появится на Червишевском тракте Тюмени в районе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", который входит в топ-3 биатлонных центров России. Он используется в основном зимой. Создание туристического кластера позволит заниматься спортом всем желающим круглый год.

"Это будет тематический парк "Древнее море" с береговой линией - трехкилометровый двухуровневый спортивный тоннель. Уже проведены переговоры с федерацией лыжного спорта и союзом биатлона на предмет общения профессионалов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира со спортсменами, любителями на таких площадках как наш туристический кластер. Объект будет иметь фудкорты, спа, школу олимпийского резерва, другие объекты", - сказал Андрей Пантелеев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области туристический поток по итогам 2023 года составил 3 млн 600 тыс. человек. Туристов привлекает история Сибири и горячие источники. 1 млн 300 тыс. человек побывали на термальных источниках.

Как будет выглядеть новый термальный курорт Тюменской области в 2030 году участникам сессии представил искусственный интеллект "Дмитрий Иванович".

"Приезжайте в Тюменскую область. Построим будущее вместе", - призвал Андрей Пантелеев.

Напомним, три проекта представила Тюменская область на сессии - это межвузовский кампус, промышленный технопарк ДСК 500 и туристический кластер "Жемчужина Сибири". Дни Уральского федерального округа прошли на ВДНХ 4 и 5 июня.

Анжела Лебедева