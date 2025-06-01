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Жители Тюменской области стали тратить больше денег на непродовольственные товары

Экономика, 12:22 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

221 млрд 513,8 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области в январе-апреле 2025 года. Такие данные Росстата приводит "Вслух.ру".

По абсолютному показателю Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей. По динамике — на третьем месте после Челябинской и Курганской областей.

Основная часть расходов тюменцев идет на непродовольственные товары — за четыре месяца сумма составила 114 млрд 572,5 млн рублей, что больше на 2,7% по сравнению с 2024 годом. За продукты, напитки и табачные изделия жители заплатили 106 млрд 941,3 млн рублей, что на 0,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В среднем каждый житель Тюменской области потратил в магазинах 34 тыс. 41 руб., в том числе 16 тыс. 434 руб. на еду, напитки и табак, и 17 тыс. 607 руб. — на непродовольственные товары.

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# Росстат , торговля

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