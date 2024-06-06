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Три новые компании получили лицензии на управление домами в Тюменской области

Экономика, 17:34 06 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новые компании получили лицензии на управление домами в Тюменской области за май. Разрешительный документ выдан "УК "Деметра", ООО УК "Априори", ООО УК "Трест ремонта и обслуживания", сообщает региональная Госжилинспекция.

Таким образом, в реестре лицензий региона содержатся сведения о 320 действующих управляющих организациях.

В ведомстве напомнили, что законом запрещено управление многоквартирными домами без лицензии. Для получения этого документа соискатель должен соответствовать перечню требований.

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# лицензия , управляющие компании

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