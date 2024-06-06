Три новые компании получили лицензии на управление домами в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новые компании получили лицензии на управление домами в Тюменской области за май. Разрешительный документ выдан "УК "Деметра", ООО УК "Априори", ООО УК "Трест ремонта и обслуживания", сообщает региональная Госжилинспекция.

Таким образом, в реестре лицензий региона содержатся сведения о 320 действующих управляющих организациях.

В ведомстве напомнили, что законом запрещено управление многоквартирными домами без лицензии. Для получения этого документа соискатель должен соответствовать перечню требований.