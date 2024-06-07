Луговой мотылёк начал летать на полях у границы Тюменской области и Казахстана

| Фото: t.me/apkto72 | Фото: t.me/apkto72

Лет лугового мотылька начался на полях у границы Тюменской области и Казахстана – в Заводоуковском округе и Ялуторовском районе. Пока на каждые 50 шагов выявляют до трех экземпляров насекомого, сообщает департамент агропромышленного комплекса со ссылкой на Россельхозцентр по Тюменской области.

Вместе с тем, специалисты ожидают, что выход гусениц лугового мотылька на посевы произойдет в конце второй декады июня - конце июня.

"Гусеницы мотылька наносят вред посевам сельскохозяйственных культур, предпочитают питаться на посевах свеклы, бобовых и зернобобовых, кукурузы и рапса. Сельхозпроизводителям рекомендовано отслеживать численности гусениц на посевах гороха и многолетних трав – 15 экземпляров на квадратный метр, зерновых, кукурузы, подсолнечника, рапса – до 20 экземпляров", - уточняется в сообщении.

При достижении этих показателей необходимо провести защитные мероприятия. Наиболее уязвимы для инсектицидов гусеницы в начальной стадии развития. Малоэффективна борьба с гусеницами четвертого-пятого возраста, бабочками и яйцекладкой вредителя.