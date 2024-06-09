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Жители Тюменской области потратили в магазинах 204 млрд 725 млн рублей

Экономика, 11:49 09 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

204 млрд 725 млн рублей потратили жители Тюменской области за первые четыре месяца 2024 года. В результате регион вошел в числе лидеров России по динамике розничной торговле, сообщает "Вслух.ру".

Более четверти - 53 млрд 361,8 млн - пришлись на апрель. Таковы официальные данные Росстата. Динамика розничной торговли на первом месте в Уральском федеральном округе и на шестом месте по России.

По сравнению с январем-апрелем 2023 года оборот вырос на 17,1%. В апреле он увеличился на 12,6% за год.

В УФО динамика составила 11% и 9,7%, в стране в целом — 9,9% и 8,3% соответственно.

В первой пятерке России по динамике розницы республика Адыгея (25,5%), Ростовская область (20%), Еврейская автономная область (18,8%), Ставропольский край (18,4%), Тульская область (18%). Всего в январе-апреле жители России оставили на кассах 16 трлн 873,2 млрд рублей, УФО - 1 трлн 367 млрд 202 млн рублей.

Отметим, что в Тюменской области основная доля розницы приходится на непродовольственные товары. Также согласно официальной статистике, цены в апреле по сравнению с декабрем на продовольственные товары выросли на 3%, на непродовольственные — 2,8%.

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# розничная торговля

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