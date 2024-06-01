Точки роста нацпроекта "Производительность труда" определили для Тюменской области

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Точки роста нацпроекта "Производительность труда" определили для Тюменской области. Это, в том числе комплексный подход и выявление лучших региональных практик, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Обсуждение прошло в ходе визита представителя Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Сергея Земцова в региональный центр компетенций.

"Поскольку в нашем субъекте реализуется и региональный проект, требования в котором отличаются от требований федерального уровня, тема вызвала интерес. На встрече мы презентовали наш подход к реализации проекта с учетом комплексного подхода к поддержке предприятий. Эта практика при правильной диагностике компании "на входе" повышает эффективность мер", – рассказал директор Тюменского технопарка Сергей Хрущев.

Отметим, что в 2024 году участниками национального проекта "Производительность труда" стали четыре тюменских предприятия.