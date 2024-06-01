В Тюменской области 13 компаний стали обладателями "Золотого Меркурия"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 компаний и предпринимателей признаны победителями регионального этапа Всероссийской премии "Золотой Меркурий". Итоги подвели в "Конторе пароходства" 11 июня. Всего 70 заявок от бизнеса поступило на рассмотрение экспертов.

"Нашим предпринимателям важно понимать, что они в своей отрасли лучшие. И вклад их коллективов значим для региона. Я бы всем раздала первое место и была счастлива. Но конкурс есть конкурс. Когда предприниматель на него заявляется, отдает себе отчет, и не важно, выиграл или нет. Я люблю наших предпринимателей, от души радуюсь их успехам. Третье место во всероссийском рейтинге инвестиционного климата говорит о многом", - рассказала президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

Участников премии оценивали по показателям, связанным с объемом выручки, прибыльностью, количеством сотрудников, уровнем средней заработной платы и вкладу предприятия в жизнь региона, активности в реализации социальных и благотворительных проектов в 2023 г.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская "Умничка" стала обладателем "Золотого Меркурия" в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции". Основатель компании Федор Будылдин отметил, что на рынке они уже 10 лет, это не первая награда коллективу, но признателен и благодарен организаторам конкурса за одну из самых престижных премий среди предпринимателей.

"Это достойное подтверждение тому, что мы делаем нужные вещи, игрушки для детей. По итогам 2023 года мы по объему выручки выросли на 23 процента. Мы диверсифицировались, вышли на маркетплейсы. Мы занимаемся меценатством – дарим учреждениям по всей стране уличные площадки, бизиборды, другое", - уточнил Федор.

Новое направление "Умнички" - создание интерактивных игр, применение IT-технологий. На сегодня уже создано 30 таких игр. Сотрудники компании разработали интерактивные стенды, экраны. В 2024 году компания намерена перейти в статус IT-предприятия, войти в реестр инновационных.

Генеральный директор ООО "Фабрика рабочих перчаток" Вадим Бодров получил премию "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства".

"Наша компания существует с 2012 года, производим хлопчатобумажные перчатки. На сегодня входим в пятерку крупнейших предприятий УФО. По 600 пар перчаток в месяц производим. Имеем положительную динамику развития. Премия – это оценка нашей работы, это приятно", - подчеркнул Вадим Бодров.

Среди малых предприятий в сфере строительства победителем конкурсного отбора стало ООО "Специализированный застройщик "Инко и К". В сфере услуг - ООО "Уффици". Малое предприятие в агропромышленном комплексе - ООО ПК "Ягоды Плюс".

"Золотой Меркурий" среди малых предприятий сферы инновационной деятельности - ООО "Аптека Реагент". Предприятие - экспортер в сфере промышленного производства - ООО "Базовое машиностроение".

Экспортер в сфере производства потребительской продукции - ООО "Тюменские аэрозоли". Экспортер в сфере услуг международного инновационного сотрудничества - ООО "Новые технологии Севера".

Лучшим семейным предприятием стало ООО "Арсенал+".

ООО "Тобольская фабрика художественных косторезных изделий" отмечено за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России.

В номинации "Устремленные в будущее" награду получил центр развития медицинского туризма Тюменской области "Medical City Visit Tyumen"+.

Все победители примут участие во Всероссийском конкурсе премии "Золотой Меркурий". В 2023 году предприниматели Тюменской области одержали победу в трех номинациях.

Анжела Лебедева